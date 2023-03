Europei di Karate, l’Italia conquista 11 finali: nel week end le gare (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’altra bellissima giornata per la Nazionale Italiana impegnata nei Campionati Europei di Karate 2023 a Guadalajara, in Spagna, dove tutti gli azzurri in gara sono riusciti a conquistare un pass per le finali. Combatteranno per l’oro Veronica Brunori nei 55 kg, Angelo Crescenzo nei 60 e la squadra femminile di kata composta da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Noemi Nicosanti. Cercheranno il bronzo, invece, Luca Maresca nei 67 kg, Erminia Perfetto nei 50 e la squadra maschile di kata composta da Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Veronica Brunori, 22enne torinese, è stata stratosferica: 4-1 sulla lituana Marozaite, 4-1 sulla polacca Maria Kerner, 3-1 sull’esperta turca Tuba Yakan e, in semifinale, nettissimo 9-1 sulla giovane e promettente bosniaca Nejra Sipovic. Sabato sfiderà la veterana ucraina, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’altra bellissima giornata per la Nazionale Italiana impegnata nei Campionatidi2023 a Guadalajara, in Spagna, dove tutti gli azzurri in gara sono riusciti are un pass per le. Combatteranno per l’oro Veronica Brunori nei 55 kg, Angelo Crescenzo nei 60 e la squadra femminile di kata composta da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Noemi Nicosanti. Cercheranno il bronzo, invece, Luca Maresca nei 67 kg, Erminia Perfetto nei 50 e la squadra maschile di kata composta da Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Veronica Brunori, 22enne torinese, è stata stratosferica: 4-1 sulla lituana Marozaite, 4-1 sulla polacca Maria Kerner, 3-1 sull’esperta turca Tuba Yakan e, in semifinale, nettissimo 9-1 sulla giovane e promettente bosniaca Nejra Sipovic. Sabato sfiderà la veterana ucraina, ...

