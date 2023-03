Euro 2024, l'Italia inizia male: passa l'Inghilterra (2-1). Non basta Retegui (Di giovedì 23 marzo 2023) inizia in salita il percorso di qualificazione agli Europei 2024 per l’Italia, sconfitta nella gara d’esordio del Girone C dall’Inghilterra. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2-1... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 marzo 2023)in salita il percorso di qualificazione aglipeiper l’, sconfitta nella gara d’esordio del Girone C dall’. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2-1...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilte… - sportmediaset : Italia, la corsa a Euro 2024 parte male: Retegui-gol, ma vince l'Inghilterra #italiainghilterra… - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilterra, i… - spagnuolo_mara : RT @GrandenapoliNA: Napoli si colora d’azzurro in occasione del match tra Italia e Inghilterra per le qualificazioni Euro 2024 che si terrà… -