Euro 2024 | Italia subito ko | l’Inghilterra passa 2-1 al Maradona Mancini | “Meritavamo il pari”

Inizia in salita il percorso di qualificazione agli Europeiper l'Italia, sconfitta nella gara d'esordio del Girone C dall'Inghilterra. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2 - 1 per la selezione del ct Gareth Southgate (in dieci dall'80' ...NAPOLI - Momenti di tensione a Napoli prima di Italia - Inghilterra , gara di qualificazione aandata in scena sul prato dello stadio 'Diego Armando Maradona' e persa dagli azzurri di Roberto Mancini ...L'Italia comincia con una sconfitta il suo cammino nelle qualificazioni a, battuta 2 - 1 a Napoli dall'Inghilterra. Con l'esordiente Retegui subito titolare in attacco, gli azzurri nel primo tempo hanno creato poco in avanti e subito il gioco degli ospiti, che ...

Stasera c’erano due azzurri in gara, oltre gli azzurri dell’ Italia a Fuorigrotta, entrambi per le qualificazioni ad Euro 2024. La Macedonia del Nord di Elmas batte 2-1 Malta ed è proprio il diamante ...L’Italia cade al Maradona di Napoli nel primo turno del girone di qualificazione per Euro 2024. Ad avere la meglio sugli azzurri è stata l’Inghilterra che si è imposta 1-2. Le reti britanniche portano ...