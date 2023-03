Esplosione nell' aula di una scuola a Rovigo | due ragazzi feriti VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liaalbonico : Esplosione nell’aula di un Istituto a Rovigo, due ragazzi feriti - Marilenapas : RT @fanpage: Si lamentava dei rumori del vicino. Esasperata al punto da decidere di dare fuoco alla casa dell'uomo. Ma la 43enne è morta ne… - AnsaVeneto : Esplosione nell'aula di un Istituto a Rovigo, due ragazzi feriti. Intervento dei Vigili del fuoco, cause in corso d… - NonMiAvreteMai5 : @lucaberta @RadioBlueNoteIn @GabrieleGalas17 @CappelloMa @lageloni ...da un lato le particelle emesse (alfa e beta)… - domenicosabell1 : Bomba nell’auto di un finanziere, le fiamme e poi l’esplosione: militare salvo per miracolo, ipotesi attentato -

Insomma, anche al Comune accade come a tante famiglie: un'dei prezzi nel settore edile, ...4 milioni di euro un edificio residenziale per studenti universitari'area dell'Università (1,3 ...Sono ora in corso accertamenti'aula interessata dall', di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, da parte del Niat (Nucleo investigativo Antincendio ...... si torna in aula per cercare nuovi pezzi di verità sull'di una bomba nascosta in un ... Davanti alla giudice Francesca Grassani si è aperta l'udienza preliminare'ambito dell'indagine ...

Esplosione nell'aula di un Istituto a Rovigo, due ragazzi feriti Agenzia ANSA

Al momento dell’esplosione la stanza era vuota, ma due studenti – che si trovavano nel corridoio – sono rimasti lievemente feriti. L’intero edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno ...I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’istituto. Sono ora in corso accertamenti nell’aula interessata dall’esplosione, di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, da ...