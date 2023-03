Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : Esplosione nell'aula di un Istituto a Rovigo, due ragazzi feriti. Intervento dei Vigili del fuoco, cause in corso d… - NonMiAvreteMai5 : @lucaberta @RadioBlueNoteIn @GabrieleGalas17 @CappelloMa @lageloni ...da un lato le particelle emesse (alfa e beta)… - domenicosabell1 : Bomba nell’auto di un finanziere, le fiamme e poi l’esplosione: militare salvo per miracolo, ipotesi attentato - sauro59529780 : @VEParsi1 Lei racconta stupidate. I nostri soldati ritornati dalla bosnia con leucemie e tumori rari sono prove non… - rumarno2 : @Maurofabio31 @babetta123 @MarcoLo35179793 Non facciamo paragoni, il covid è un virus, le armi ad uranio impoverito… -

Sono ora in corso'aula interessata dall', di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, la determinazione delle cause da parte del Niat (Nucleo investigativo ...Sono ora in corso accertamenti'aula interessata dall', di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, da parte del Niat (Nucleo investigativo Antincendio ...... si torna in aula per cercare nuovi pezzi di verità sull'di una bomba nascosta in un ... Davanti alla giudice Francesca Grassani si è aperta l'udienza preliminare'ambito dell'indagine ...

Esplosione nell'aula di un Istituto a Rovigo, due ragazzi feriti Agenzia ANSA

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'istituto. Sono ora in corso accertamenti nell'aula interessata dall'esplosione, di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete, da ...Un cronista osserva l'arrivo di un attacco probabilmente russo che si abbatte su un palazzo, poi assieme ai soldati ucraini corre per scendere nella cantina ...