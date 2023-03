Esonero Conte, l’addio al Tottenham costa caro: 15 milioni in fumo? (Di giovedì 23 marzo 2023) Esonero Conte, la separazione tra il tecnico leccese e il Tottenham potrebbe costare caro: ci sono in ballo 15 milioni Il Telegraph fa il punto della situazione sulla separazione tra Antonio Conte e il Tottenham, che appare ormai come qualcosa di imminente. C’è una clausola da 15 milioni di sterline presente nel contratto del tecnico leccese, che si attiverebbe in caso di qualificazione Champions. Ovviamente, con l’addio anticipato, questa cifra andrebbe in fumo, mentre gli Spurs verserebbero all’allenatore i 4 milioni che gli spettano fino alla scadenza dell’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023), la separazione tra il tecnico leccese e ilpotrebbere: ci sono in ballo 15Il Telegraph fa il punto della situazione sulla separazione tra Antonioe il, che appare ormai come qualcosa di imminente. C’è una clausola da 15di sterline presente nel contratto del tecnico leccese, che si attiverebbe in caso di qualificazione Champions. Ovviamente, conanticipato, questa cifra andrebbe in, mentre gli Spurs verserebbero all’allenatore i 4che gli spettano fino alla scadenza dell’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

