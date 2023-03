Eros Ramazzotti, fan col fiato sospeso: l’annuncio sui social preoccupa tutti (Di giovedì 23 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Eros Ramazzotti ha pubblicato un messaggio misterioso sulle proprie storie Instagram, lasciando i fan a chiedersi a chi fosse rivolto quel messaggio. Il cantante ha postato una citazione dello scrittore americano Mark Twain, che recita: “Le bugie possono viaggiare per metà del mondo mentre la verità si mette le scarpe”. Leggi anche: Quando partorirà Aurora Ramazzotti? Ecco la possibile data Leggi anche: Aurora Ramazzotti, matrimonio in vista? Il dettaglio non sfugge ai fan Eros Ramazzotti: il messaggio segreto su Instagram Molti fan si sono interrogati su chi potesse essere il destinatario di queste parole. Mentre altri hanno ipotizzato che Eros Ramazzotti potesse essere stato vittima di qualche sorta di inganno o di false ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) PERSONAGGI TV.ha pubblicato un messaggio misterioso sulle proprie storie Instagram, lasciando i fan a chiedersi a chi fosse rivolto quel messaggio. Il cantante ha postato una citazione dello scrittore americano Mark Twain, che recita: “Le bugie possono viaggiare per metà del mondo mentre la verità si mette le scarpe”. Leggi anche: Quando partorirà Aurora? Ecco la possibile data Leggi anche: Aurora, matrimonio in vista? Il dettaglio non sfugge ai fan: il messaggio segreto su Instagram Molti fan si sono interrogati su chi potesse essere il destinatario di queste parole. Mentre altri hanno ipotizzato chepotesse essere stato vittima di qualche sorta di inganno o di false ...

