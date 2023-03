Ero prosciugata E con Vittorio | Antonella Clerici | il momento più duro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) A cuore aperto,Celrici si confessa con il rotocalco Oggi. Una lunga intervista di cui filtra una corposa anticipazione. E il volto di punta Rai, oggi al timone de Il cantante mascherato, si sbottona anche sull'amore, parlando del suo rapporto conGarrone, vicepresidente di Erg, un legame che dura da sette anni: "Mi ha confidato che dopo il primo incontro voleva rincorrere il mio taxi mentre me ne andavo", ammette la. E ancora sulla famiglia allargata con Maelle, figlia di lei, e gli altri figli di lui: "Durante la pandemia abbiamo imparato a stare insieme e a volerci bene". Dunque, parlando della sua carriera televisiva, tornata in altissimo: "Ho imparato a non prendere più troppi impegni per non sentirmi schiacciata dal lavoro". Quindi, sul patto di lealtà con il suo pubblico: "Se sto male non lo nascondo. ...