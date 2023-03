Erige Sehiri racconta una scena di Il frutto della tarda estate (Di giovedì 23 marzo 2023) “Questa sequenza esprime perfettamente il resto del film, sospeso tra amarezza e dolcezza”, spiega la regista franco-tunisina. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 marzo 2023) “Questa sequenza esprime perfettamente il resto del film, sospeso tra amarezza e dolcezza”, spiega la regista franco-tunisina. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mauxa : Recensione film Il frutto della tarda estate di Erige Sehiri #festivaldivenezia #festivaldicannee - fescaaal : ?? L'ora del tè | Incontriamo Erige Sehiri e Maha Haj - fescaaal : ?? Fragile come un frutto, Erige Sehiri ci racconta la sua visione | FESCAAAL32 - fescaaal : Si è da appena conclusa la prima Ora del tè, il tradizionale appuntamento per incontrare i protagonisti del FESCAAA… - fescaaal : ?? La recensione del film di apertura del 32° FESCAAAL, Il frutto della tarda estate (Under the Fig Trees) di Erige… -