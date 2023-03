Erasmus+, proroga scadenza al 24 marzo per i Partenariati KA2 (Di giovedì 23 marzo 2023) Erasmus+ comunica che la scadenza per i Partenariati Azione Chiave 2 prevista dall’Invito a presentare proposte per la data del 22 marzo ore 12 è stata posticipata al 24 marzo ore 12. La proroga sarebbe causata da malfunzionamenti tecnici sulla piattaforma di gestione dei moduli di candidatura elettronici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023)comunica che laper iAzione Chiave 2 prevista dall’Invito a presentare proposte per la data del 22ore 12 è stata posticipata al 24ore 12. Lasarebbe causata da malfunzionamenti tecnici sulla piattaforma di gestione dei moduli di candidatura elettronici. L'articolo .

