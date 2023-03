Era Ora, il film con Edoardo Leo su Netflix non sembra nemmeno una commedia italiana (Di giovedì 23 marzo 2023) Era Ora, uscito su Netflix il 16 marzo dopo l’anteprima a ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, nella sua prima settimana di programmazione è schizzato in testa alla top ten dei film non di lingua inglese della piattaforma. Ben 11,55 milioni di ore viste, addirittura davanti al filmone bellico tedesco Niente di Nuovo sul fronte Occidentale, carico di nomination all’Oscar. È uno dei migliori risultati di sempre per un film italiano, anche se inferiore a Il Mio Nome è Vendetta, che aveva raggiunto 32,4 milioni di ore. Che il film diretto da Alessandro Aronadio (Orecchie, Io c’è), remake dell’australiano Long Story Short di Josh Lawson (in italiano Come se non ci fosse un domani), avesse qualche possibilità di successo non solo locale lo si era intuito quando il New York Times lo aveva ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Era Ora, uscito suil 16 marzo dopo l’anteprima a ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, nella sua prima settimana di programmazione è schizzato in testa alla top ten deinon di lingua inglese della piattaforma. Ben 11,55 milioni di ore viste, addirittura davanti alone bellico tedesco Niente di Nuovo sul fronte Occidentale, carico di nomination all’Oscar. È uno dei migliori risultati di sempre per unitaliano, anche se inferiore a Il Mio Nome è Vendetta, che aveva raggiunto 32,4 milioni di ore. Che ildiretto da Alessandro Aronadio (Orecchie, Io c’è), remake dell’australiano Long Story Short di Josh Lawson (in italiano Come se non ci fosse un domani), avesse qualche possibilità di successo non solo locale lo si era intuito quando il New York Times lo aveva ...

