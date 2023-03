Engineering nella community ‘Valore Acqua per l’Italia’ di The European House – Ambrosetti (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, è tra i 33 partner della community Valore Acqua per l’Italia creata da The European House – Ambrosetti, che ieri a Roma ha presentato l’edizione 2023 del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia. Durante l’evento, che ha riunito i maggiori protagonisti istituzionali ed economici del mondo italiano dell’Acqua, Engineering ha illustrato come le nuove tecnologie possano abilitare e velocizzare l’innovazione e l’efficientamento delle idriche del Paese (il 25% ha più di 50 anni) così come l’intera filiera estesa dell’Acqua. Secondo Maximo Ibarra, ceo di Engineering, “l’emergenza idrica che stiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) –, leaderdigitalizzazione dei processi per imprese e Pa, è tra i 33 partner dellaValoreper l’Italia creata da The, che ieri a Roma ha presentato l’edizione 2023 del Libro Bianco Valoreper l’Italia. Durante l’evento, che ha riunito i maggiori protagonisti istituzionali ed economici del mondo italiano dell’ha illustrato come le nuove tecnologie possano abilitare e velocizzare l’innovazione e l’efficientamento delle idriche del Paese (il 25% ha più di 50 anni) così come l’intera filiera estesa dell’. Secondo Maximo Ibarra, ceo di, “l’emergenza idrica che stiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Engineering nella community 'Valore Acqua per l’Italia' di The European House - Ambrosetti - DXCitaly : ?? Vi aspettiamo il 28 marzo dalle ore 12.15 alle ore 16.15 nella sessione MOBILIZZARE IL RISPARMIO PER CONTRIBUIRE… - c_cicasa : RT @EngineeringSpa: ?? Ieri, in occasione del #WorldWaterDay, siamo intervenuti all'evento conclusivo della Community 'Valore Acqua per l'It… - Ambrosetti_ : RT @EngineeringSpa: ?? Ieri, in occasione del #WorldWaterDay, siamo intervenuti all'evento conclusivo della Community 'Valore Acqua per l'It… - EngineeringSpa : ?? Ieri, in occasione del #WorldWaterDay, siamo intervenuti all'evento conclusivo della Community 'Valore Acqua per… -