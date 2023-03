Endometriosi: a Roma il weekend della ‘consapevolezza’ (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via le iniziative del mese della consapevolezza sull’Endometriosi. Nel weekend del 25 e 26 marzo a Roma ci sarà occasione di informarsi e capire meglio questa patologia nascosta che colpisce e debilita tante donne. L’appuntamento per approfondire l’argomento e sapere qualcosa in più è per sabato e domenica prossimi , con un fine settimana dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione su una patologia che riguarda una persona su dieci femmina alla nascita. Per sensibilizzare e diffondere consapevolezza su questa malattia, sabato 25 marzo presso il Chiostro del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia sarà attivo il “Villaggio della Consapevolezza” con stand informativi, incontri e intrattenimento, in occasione dell’annuale Worldwide Endomarch che fa tappa ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via le iniziative del meseconsapevolezza sull’. Neldel 25 e 26 marzo aci sarà occasione di informarsi e capire meglio questa patologia nascosta che colpisce e debilita tante donne. L’appuntamento per approfondire l’argomento e sapere qualcosa in più è per sabato e domenica prossimi , con un fine settimana dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione su una patologia che riguarda una persona su dieci femmina alla nascita. Per sensibilizzare e diffondere consapevolezza su questa malattia, sabato 25 marzo presso il Chiostro del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia sarà attivo il “VillaggioConsapevolezza” con stand informativi, incontri e intrattenimento, in occasione dell’annuale Worldwide Endomarch che fa tappa ...

