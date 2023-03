Emissioni - Gli scopritori del dieselgate fanno nuovi test: "Sospetti su tre quarti delle auto a gasolio" (Di giovedì 23 marzo 2023) L'International Council on Clean Transportation (Icct), l'istituto che di fatto ha portato alla luce il dieselgate, ha effettuato nuovi test sulle auto a gasolio sfruttando l'occasione di alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul significato di "defeat device". In particolare, lo studio ha riguardato modelli Euro 5 e 6 e ha analizzato i dati di laboratorio, le prove in condizioni reali (Rde) condotte da autorità governative o organizzazioni indipendenti e le misure di telerilevamento, mettendo il tutto a confronto con "le soglie di emissione sviluppate per identificare con alta probabilità - o quasi certezza - la presenza di un dispositivo di manipolazione vietato". Nel dettaglio, la ricerca ha riscontrato "livelli di emissione di NOx (ossidi di azoto, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 marzo 2023) L'International Council on Clean Transportation (Icct), l'istituto che di fatto ha portato alla luce il, ha effettuatosullesfruttando l'occasione di alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul significato di "defeat device". In particolare, lo studio ha riguardato modelli Euro 5 e 6 e ha analizzato i dati di laboratorio, le prove in condizioni reali (Rde) condotte darità governative o organizzazioni indipendenti e le misure di telerilevamento, mettendo il tutto a confronto con "le soglie di emissione sviluppate per identificare con alta probabilità - o quasi certezza - la presenza di un dispositivo di manipolazione vietato". Nel dettaglio, la ricerca ha riscontrato "livelli di emissione di NOx (ossidi di azoto, ...

