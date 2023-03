Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | ' Sento la vicinanza delle istituzioni | sono commosso'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gre… - Agenzia_Ansa : L'Aula della Camera dice sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce la Commissione parlamentare bicamer… - Montecitorio : Con 245 voti favorevoli e nessun contrario la Camera ha approvato il provvedimento relativo all'istituzione di una… - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Polis - Camera, ok a commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi. Scontro su pdl per detenute mad… - ancoraversote_ : RT @ultimora_pol: ??La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori… -

Pietro, fratello di, oggi era alla Camera per assistere alla votazione per l'istituzione della commissione d'inchiesta bicamerale sul caso della giovane sparita a Roma nel 1983 e di Mirella ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, dalla Camera ok unanime alla commissione d'inchiestae Gregori, entrambe 15enni, sparirono a distanza di 40 giorni l'una ...

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la Camera approva la commissione parlamentare d'inchiesta Corriere Roma

(ANSA) - ROME, MAR 23 - The Lower House on Wednesday voted to set up a joint parliamentary commission of inquiry into the disappearance of Vatican teenagers Emanuela Orlandi and Mirella Gregori in ...Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, oggi era alla Camera per assistere alla votazione per l’istituzione della commissione d’inchiesta bicamerale sul caso della giovane sparita a Roma nel 1983 e di ...