Emanuela Orlandi e Mirella Gregori | ok Camera a Commissione inchiesta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Via libera delladei deputati all'Istituzione di unaparlamentare disulla scomparsa die di. Laha approvato la proposta di legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gre… - Agenzia_Ansa : L'Aula della Camera dice sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce la Commissione parlamentare bicamer… - fisco24_info : Sì unanime della Camera alla commissione d'inchiesta sul caso Orlandi: AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla… - giuliafederico8 : RT @ultimora_pol: ??La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori… - MattiaGallo17 : RT @Montecitorio: Con 245 voti favorevoli e nessun contrario la Camera ha approvato il provvedimento relativo all'istituzione di una Commis… -

Via libera della Camera dei deputati all'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori. La Camera ha approvato la proposta di legge con 245 voti e nessun contrario. Il provvedimento ora passa al Senato. Applausi in aula rivolti alle famiglie...... le cose andranno allo stesso modo, la Commissione di inchiesta potrebbe essere costituita già per la fine di aprile', afferma, sempre all'Adnkronos Pietro, fratello di, che ...AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ai familiari , che hanno assistito alla seduta dalle tribune di Montecitorio. Ora il testo passa all'esame ...

Emanuela Orlandi, dalla Camera ok unanime alla commissione d'inchiesta Repubblica Roma

Sì unanime dell'aula della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ai ...AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ...