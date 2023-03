Elmas | gol e vittoria con la Macedonia – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 marzo 2023) La pausa per le Nazionali vede ben 16 calciatori del Napoli impegnati con i rispettivi paesi. Tra i protagonisti assoluti ci sono certamente gli italiani Meret, Di Lorenzo e Politano impegnati nel girone di qualificazione per Euro 2024. Nello stesso girone c’è anche ladi Elijfche, all’esordio contro Malta, ha vinto per 2-1 e si è piazzata al primo posto nel girone.Malta, il gol diElijfè stato il protagoinista diMalta. Il numero 7 del Napoli ha portato in vantaggio i suoi con un bellissimo gol dal limite dell’area di rigore. Dopo 66 minuti è stato servito da una sponda di testa di Miovski che gli ha liberato il destro al volo da fuori area. Gol eper il centrocampista del Napoli che si piazza ...