Elly Schlein attacca le riforme di destra del Pd: ora parli contro autonomia differenziata e Mes! (Di giovedì 23 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Che dire di Elly Schlein? Sembra spuntare da ET, e comunque è uno spettacolo vederla demolire una dopo l’altra tutte le riforme di destra fatte dal Pd: dal Jobs act all’abolizione dell’articolo 18. È ancora più straordinario vedere con quale nonchalance abbia fatto proprie le bandiere storiche del M5S, dal reddito di cittadinanza al salario minimo, strappandole di mano a un attonito Conte, che su queste bandiere era stato crocifisso proprio dal Pd e dalla stampa collegata. E che dire della stupefatta ‘Io sono Giorgia’? Ma come? Sta pedissequamente applicando l’agenda Draghi, su cui Enrico Letta e il Pd aveva chiesto i voti, e invece di ricevere il plauso, come hanno appena fatto Bonaccini e Letta, dalla neo segretaria del Pd viene criticata. Qual è il senso? Che siccome il Pd, partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Che dire di? Sembra spuntare da ET, e comunque è uno spettacolo vederla demolire una dopo l’altra tutte ledifatte dal Pd: dal Jobs act all’abolizione dell’articolo 18. È ancora più straordinario vedere con quale nonchalance abbia fatto proprie le bandiere storiche del M5S, dal reddito di cittadinanza al salario minimo, strappandole di mano a un attonito Conte, che su queste bandiere era stato crocifisso proprio dal Pd e dalla stampa collegata. E che dire della stupefatta ‘Io sono Giorgia’? Ma come? Sta pedissequamente applicando l’agenda Draghi, su cui Enrico Letta e il Pd aveva chiesto i voti, e invece di ricevere il plauso, come hanno appena fatto Bonaccini e Letta, dalla neo segretaria del Pd viene criticata. Qual è il senso? Che siccome il Pd, partito ...

