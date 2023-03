Elly Schlein a Bruxelles tra passato e futuro (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Il passato remoto e il futuro prossimo. Questo rappresenta Bruxelles per Elly Schlein. Il passato, perchè fra i palazzi delle istituzioni europee ha mosso i primi passi in politica, come europarlamentare dei Socialisti e democratici dal 2014 al 2019. E il futuro, perchè le elezioni europee del prossimo anno rappresenteranno il primo vero test della segretaria Pd. Un appuntamento che la leader dem cerchia in rosso sul suo calendario: "Il Pd intende dare un grande contributo in vista delle prossime elezioni europee per riuscire a far vincere la nostra famiglia", dice dopo l'incontro con i massimi dirigenti del Partito dei Socialisti europei. "Abbiamo una grande ambizione in questa direzione, quella di rimettere al centro la nostra identità che è fortemente a ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Ilremoto e ilprossimo. Questo rappresentaper. Il, perchè fra i palazzi delle istituzioni europee ha mosso i primi passi in politica, come europarlamentare dei Socialisti e democratici dal 2014 al 2019. E il, perchè le elezioni europee del prossimo anno rappresenteranno il primo vero test della segretaria Pd. Un appuntamento che la leader dem cerchia in rosso sul suo calendario: "Il Pd intende dare un grande contributo in vista delle prossime elezioni europee per riuscire a far vincere la nostra famiglia", dice dopo l'incontro con i massimi dirigenti del Partito dei Socialisti europei. "Abbiamo una grande ambizione in questa direzione, quella di rimettere al centro la nostra identità che è fortemente a ...

