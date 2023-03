Elezioni Pomezia: dal termovalorizzatore al costo dell’acqua potabile, come affrontare questi problemi? (Di giovedì 23 marzo 2023) Torna l’analisi politica dell’ex consigliere Luigi Lupo, che riportiamo in vista delle prossime Elezioni amministrative a Pomezia. “In questo secondo appuntamento settimanale, prima di affrontare alcuni argomenti che riguardano lacune della città di Pomezia, considerando inoltre che gli schieramenti politici che si affronteranno per la guida della città si stanno ormai quasi delineando, sono opportune e necessarie alcune considerazioni su entrambi i “fronti” primari: centrosinistra e centrodestra. Se lo schieramento di centrosinistra, come pare, si alleerà con il Movimento 5 Stelle, quest’ultimo dimostrerà che, pur di avere una chance di vittoria, è capace di rinnegare tutti i principi che avevano generato la nascita e la crescita dei consensi di quel Movimento 5 Stelle che – è bene ricordarlo – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Torna l’analisi politica dell’ex consigliere Luigi Lupo, che riportiamo in vista delle prossimeamministrative a. “In questo secondo appuntamento settimanale, prima dialcuni argomenti che riguardano lacune della città di, considerando inoltre che gli schieramenti politici che si affronteranno per la guida della città si stanno ormai quasi delineando, sono opportune e necessarie alcune considerazioni su entrambi i “fronti” primari: centrosinistra e centrodestra. Se lo schieramento di centrosinistra,pare, si alleerà con il Movimento 5 Stelle, quest’ultimo dimostrerà che, pur di avere una chance di vittoria, è capace di rinnegare tutti i principi che avevano generato la nascita e la crescita dei consensi di quel Movimento 5 Stelle che – è bene ricordarlo – ha ...

