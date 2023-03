(Di giovedì 23 marzo 2023)fa una nuova magia. Non c’è solo Pinocchio tra i destinatari della magia mail popolo dei social che segue da sempre la ragazza, consapevole che i suoi post non sono mai banali. E, se mai ce ne fosse stato bisogno, arriva l’ennesima conferma da questo nuovo exploit. In attesa di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudiaconlaC : I bambini sanno riconoscere le anime veramente buone e pure. Ecco perché amano molto Elettra Lamborghini ?? #latvdei100euno - Missystar30726 : RT @GiovanniRagazz3: Elettra supera se stessa: calze a rete, sedere al vento e pizzo sul seno - Dansai75 : RT @MedInfinityIT: E anche questa volta abbiamo esaudito un piccolo grande sogno! A #LaTVdei100euno è arrivata Elettra Lamborghini! ? https… - SummerMia_92 : Sentire una bambina di 12 anni che ha come idolo Elettra Lamborghini mi ha letteralmente fatto suicidare un paio di… - ConventoLonato : A -

Negli States ci sarà un po' di Italia con i Meduza, in scena assieme a Thirty Seconds to Mars , Carly Rae Jepsen e Afrojack , marito di. Per ora disponibili soltanto gli ...Il merito, in buona parte, è delle uova - influencer, quelle griffate da artisti - musicisti - modelle - cantanti - content creator - Fedez , Clio Make Up ,e così via - ...Ginevrasfotte gli hater dopo il Grande Fratello Vip e tace su Antonino Spinalbese . La sorella maggiore di, con un video spiazzante (che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo)...

Elettra Lamborghini fata twerkina che incanta tutto il web Tag24

Elettra Lamborghini è tra le protagoniste della nuova edizione di Italia’s Got Talent e di recente si è servita dei social per mostrare in anteprima il suo look da palcoscenico. Cachetto color pesca, ...In queste ore la sorella di Elettra Lamborghini sembra aver scagliato una frecciatina infuocata contro l’hair stylist che, una volta uscito dal programma, non avrebbe fatto nulla per rivederla.