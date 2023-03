Effetto Svb sulla Fed Ora Powell tira il fiato

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 marzo 2023) Per un momento pare che Jeromefosse indeciso se schiacciare per la nona volta consecutiva il bottone dei tassi. A tre settimane dal fallimento della Silicon Valley Bank, saltata per aria proprio per colpa del costante e irrefrenabile aumento del costo del denaro deciso dalla Federal Reserve nella primavera del 2022, non attutito a dovere dallo stesso istituto californiano, era lecito attendersi un qualcheemotivo ai vertici della banca centrale americana. E così è stato, anche se alla fine il tasto è stato premuto. Ma con meno convinzione rispetto a prima, proprio sull’onda dei timori delle banche americane, preludio di una auspicata frenata nella politica monetaria statunitense e, quindi, nel lungo termine, globale. Nella tarda serata italiana, la Federal Reserve ha deciso un nuovo aumento dei tassi d’interesse di un quarto di punto ...