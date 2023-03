Edoardo Donnamaria era un personaggio “scomodo” al GF Vip? Bordata al reality FOTO

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una volta terminata la sua esperienza al GFe riabbracciata Antonella Fiordelisi,sembra una persona felice e serena. Il ragazzo, infatti, di recente ha pubblicato su Instagram dei contenuti alquanto pungenti contro il programma. Nello specifico, infatti, il ragazzo ha mostrato a tutti i fan un video in cui il giovane canticchiava L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp00552956 : RT @dicoleparolacce: Edoardo Donnamaria sei un FREGNO della madonna, te lancerei con la fionda. ? Ugo Foscolo - alexisapples : RT @sospirigelidi: E anche oggi Edoardo Donnamaria penserà: “io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo. Volevo fare q… - Giuggio20274493 : RT @dicoleparolacce: Edoardo Donnamaria sei un FREGNO della madonna, te lancerei con la fionda. ? Ugo Foscolo - Giulietta3103 : RT @dicoleparolacce: Edoardo Donnamaria sei un FREGNO della madonna, te lancerei con la fionda. ? Ugo Foscolo - silvia21015268 : RT @dicoleparolacce: Edoardo Donnamaria sei un FREGNO della madonna, te lancerei con la fionda. ? Ugo Foscolo -

A poche settimane dalla finale del GF Vip , ben due concorrenti sono stati squalificati. Nonostante i rimproveri di Alfonso Signorini e l'intervento di Pier Silvio Berlusconi,prima e Daniele Dal Moro poco dopo sono stati costretti a lasciare la Casa dopo aver infranto il regolamento. Ma cosa ne pensa l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace Concorrenti ...Sui socialha commentato l'eliminazione dell'ormai ex gieffina: scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip a ndata in onda ieri sera ...La coppia più chiacchierata del Grande Fratello inizia a vivere la love story fuori dal reality Antonella Fiordelisi esi sono finalmente riabbracciati dopo l'eliminazione della Vippona dal Gf Vip lunedì sera . La coppia nata durante la settima edizione del reality ha fatto molto parlare di sé per ...

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria insieme dopo il GF Vip, il video dell'incontro dei Donnalisi Fanpage.it

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono finalmente riabbracciati dopo l’eliminazione della Vippona dal Gf Vip ...Orietta Berti, con più di una "Instagram Stories", ha rivelato che nell'ultimo periodo avrebbe ricevuto più di una offesa da parte della famiglia di Antonella Fiordelisi.