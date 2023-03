Ed Sheeran | una docuserie sulla sua vita | la morte degli amici e il tumore della moglie

(Di giovedì 23 marzo 2023) Edha girato un documentariosuadal titolo “The Sum of it All”. L’uscita è prevista il 3 maggio su Disney+ . Un progetto che ha cambiato forma nel corsosua realizzazione come spiega lo stesso artista: “Inizialmente il documentario eraformazione di un album. Ma, mentre la miaprendeva qualche svolta, l’oggetto dell’album è cambiato”. “Era diventato qualcosa di completamente diverso da quello che pensavo. Volevo fornire un contesto all’album perché tocca cose molto personali, che tutti noi sperimentiamo”, aggiunge. Sì perché, nonostante la giovane età, sono tanti gli aspettipersonalità di Edche meritano di essere raccontati al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cannibal_kid : RT @vh1italia: #EdSheeran sta per tornare: in arrivo il nuovo singolo, il nuovo album e pure una docuserie! - ILL_Stay_Strong : Ma è una canzone lenta o ritmata? Magari è Beautiful People di Ed Sheeran #spazioxturbojr - MichelleCaissi1 : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… - vh1italia : #EdSheeran sta per tornare: in arrivo il nuovo singolo, il nuovo album e pure una docuserie! - pia_paletta : STO MORENDO mia mamma senza accorgersene ha fatto un tiktok con su una foto del libro di inglese di mia sorella e u… -

Edshowcase privato a Milano il 16 aprile Domenica 16 aprile, inlocation ad oggi segreta e che verrà comunicata solo ai vincitori, Edsi esibirà in uno showcase privato (l'unica ...... possa in qualche modo venire metabolizzato per trasformare l'indicibile dolore inmolla che possa farci agire, esattamente come è capitato a. Un esempio per tante persone, giovani in ...La presenza di Williams sarebbegrande spinta per l'evento, specie in considerazione del grande ... IL NO DI KYLIE MINOGUE E DEGLI ALTRI Oltre al no di Ed, Elton John e delle Spice Girls ...

Ed Sheeran sta già preparando un album postumo Sky Tg24

Quella di venerdì 24 marzo è una giornata di grandi ritorni per alcuni artisti della musica contemporanea. Dal cantautore di fama mondiale Ed Sheeran, passando per i Depeche Mode, proseguendo con Lana ...“Oltre la musica” è la nuova serie in cui il cantante di fama globale Ed Sheeran racconta tutto di sé e della sua vita, dai successi ai più profondi dolori.