“Ecco quando nasce”. Aurora Ramazzotti, la data è uscita: “Come zio Tommaso Zorzi” (Di giovedì 23 marzo 2023) Aurora Ramazzotti, aumenta l’attesa per la nascita del suo primo figlio. Come tutti sanno la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è in dolce attesa. Già da questa estate diversi indizi avevano fatto pensare alla gravidanza, poi è arrivata la bomba sganciata dal magazine Chi. Il giornale di Alfonso Signorini aveva già dato la notizia del test di gravidanza acquistato da Aurora e mamma Michelle. C’era solo un dubbio: a chi serviva il test? Alla mamma o alla figlia? A fine agosto è arrivata la conferma che ha fatto svanire tutti i dubbi: il test era per Aurora Ramazzotti. Dunque si è scoperto così che la figlia del cantante e della popolare showgirl era incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 6 anni, ndr) Goffredo Cerza. Proprio nei giorni scorsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023), aumenta l’attesa per la nascita del suo primo figlio.tutti sanno la figlia di Michelle Hunziker ed Erosè in dolce attesa. Già da questa estate diversi indizi avevano fatto pensare alla gravidanza, poi è arrivata la bomba sganciata dal magazine Chi. Il giornale di Alfonso Signorini aveva già dato la notizia del test di gravidanza acquistato dae mamma Michelle. C’era solo un dubbio: a chi serviva il test? Alla mamma o alla figlia? A fine agosto è arrivata la conferma che ha fatto svanire tutti i dubbi: il test era per. Dunque si è scoperto così che la figlia del cantante e della popolare showgirl era incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 6 anni, ndr) Goffredo Cerza. Proprio nei giorni scorsi ...

