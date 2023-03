Earth Hour 2023 | Roma spegne i suoi monumenti contro il climate change

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 marzo 2023)– Sabato 25 marzo alle 20.30 torna WWF “– l’Ora della Terra” l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo, invitandole are le luci per un’ora con l’obiettivo di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta. L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura” nelle nostre vite. È proprio l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende are le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta. L’evento centrale italiano si svolgerà sabato 25 marzo a ...