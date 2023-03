È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 23 marzo 2023) È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Big Tech Bang è il titolo della nostra cover story. I colossi digitali licenziano. Falliscono le banche della Silicon Valley. E i mercati precipitano nel panico. Dagli Usa si scatena una pandemia finanziaria che rischia di contagiare anche l’Europa. È l’alba di una nuova grande crisi globale? Prima la crisi delle Big Tech. Poi il rialzo dei tassi. E un modello di ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 24 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Big Tech Bang è il titolo della nostra cover story. I colossi digitali licenziano. Falliscono le banche della Silicon Valley. E i mercati precipitano nel panico. Dagli Usa si scatena una pandemia finanziaria che rischia di contagiare anche l’Europa. È l’alba di una nuova grande crisi globale? Prima la crisi delle Big Tech. Poi il rialzo dei tassi. E un modello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Lunedì è uscito l’ultimo rapporto dell’Onu sui cambiamenti climatici. Finora sui social non ne ha parlato nessun le… - lmisculin : Cosa succede nel momento in cui una persona soccorsa sale a bordo della Geo Barents? Ne parliamo nel nuovo episodio… - CHENBAE45959461 : RT @24sere: Quella mattina ha piovuto..grandinato ed è uscito di nuovo il sole..voi abbracciati ..credo sia un po' la vostra storia.. per q… - NikBloccato : @GabryBab10 @Gianl1974 Internazionale settimana scorsa mi correggo ! è appena uscito quello nuovo - Mariate08469480 : RT @24sere: Quella mattina ha piovuto..grandinato ed è uscito di nuovo il sole..voi abbracciati ..credo sia un po' la vostra storia.. per q… -