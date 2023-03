“È saltato tutto”. GF Vip, pessima notizia per i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7, i fan dei Donnalisi hanno festeggiato la reunion della coppia nata nella casa più spiata d’Italia. In un video postato nelle Instagram Stories la schermitrice si è mostra felice di riabbracciare e baciare il fidanzato Edoardo Donnamaria. I Donnalisi, così ribattezzati dai loro fan, non si vedevano da dieci giorni. Precisamente da quando Edoardo Donnamaria era stato squalificato dal reality show a causa del suo comportamento aggressivo nei confronti della ragazza. Già durante la puntata andata in onda lunedì Antonella Fiordelisi aveva più volte espresso il desiderio di uscire dallo studio per poterlo rincontrare. Il suo sogno è stato realizzato. Leggi anche: “Ho avuto la conferma”. Dopo il GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l’uscita didal GF Vip 7, i fan dei Donnalisi hanno festeggiato la reunion della coppia nata nella casa più spiata d’Italia. In un video postato nelle Instagram Stories la schermitrice si è mostra felice di riabbracciare e baciare il fidanzato. I Donnalisi, così ribattezzati dai loro fan, non si vedevano da dieci giorni. Precisamente da quandoera stato squalificato dal reality show a causa del suo comportamento aggressivo nei confronti della ragazza. Già durante la puntata andata in onda lunedìaveva più volte espresso il desiderio di uscire dallo studio per poterlo rincontrare. Il suo sogno è stato realizzato. Leggi anche: “Ho avuto la conferma”. Dopo il GF ...

