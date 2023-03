(Di giovedì 23 marzo 2023) Le strategie per mitigare l’impatto del climate change e “salvare” il pianeta devono partire dai giovani. Non a caso, la generazione Z è sempre più coinvolta in iniziative su temidi aziende e istituzioni: l’ultima è il nuovo progetto “E-” dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori ed, che hanno lanciato nella scuola italiana, per il triennio fino al 2025, una grande sfida sul tema dell’educazione ecologico-ambientale con l’ambizione di rendere sempre più consapevoli e protagoniste le giovani generazioni su questa traiettoria. Presentato martedi 14 marzo al Liceo Classico Ennio Quirino Visconti di Roma davanti a oltre 150 studenti alla presenza del presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori Andrea Ceccherini e dell’AD di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : PROMOSSO NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI TUTTA ITALIA DA OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI – EDITORI ED ENEL Ie… - umbriajournal_ : Enel presenta progetto triennale “e-project: ecological literacy” - Giornaleditalia : Enel e Osservatorio Permanente Giovani – Editori, al via “E-PROJECT: ECOLOGICAL LITERACY” -

Il nuovo progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani - Editori ed Enel 'E -Literacy", coinvolgerà nei prossimi tre anni le scuole secondarie superiori italiane al fine di sviluppare nuove strategie per contrastare il collasso ecologico del pianeta, con ...... amministratore delegato di Enel, nel corso di un incontro con gli studenti al Liceo Visconti di Roma lo scorso 14 marzo, in occasione della presentazione di ' E -literacy ', ...E' il nuovo progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani " Editori ed Enel "E -Literacy", presentato al Liceo Classico Ennio Quirino Visconti a Roma. Un progetto ...

E-Project: Ecological Literacy, Enel e Opge per il green - Ildenaro.it Il Denaro

Non a caso, la generazione Z è sempre più coinvolta in iniziative su temi green di aziende e istituzioni: l’ultima è il nuovo progetto “E-Project: Ecological Literacy” dell’Osservatorio Permanente ...On March 17, the organization SABUKO, Society for Nature Conservation and Birdlife Partner in Georgia, presented to the wider audience ...