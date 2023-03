È morto Luca Bergia | fondatore ed ex batterista dei Marlene Kuntz | aveva 54 anni

(Di giovedì 23 marzo 2023) Èed exdeiall’età di 54ed exdei, tra le più importanti band di rock alternativo italiano degliNovanta.è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cuneo nella mattinata di giovedì 23 marzo. Non sono ancora chiare le cause del decesso anche se l’ipotesi più probabile è che l’exabbia avuto un malore. L’artistadeciso di abbandonare le scene musicali nel 2020 per intraprendere la carriera di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto Luca Bergia, batterista fondatore dei Marlene Kuntz #ANSA - ilpost : È morto a 54 anni Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz - TgrRaiPiemonte : Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, è stato ritrovato morto questa mattina nel suo appar… - cronacacampania : È morto a 54 anni Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz - ottodj8 : RT @rockonitalia: È morto Luca Bergia: il fondatore e batterista dei Marlene Kuntz aveva 54 anni #lucabergia #marlenekuntz #mk https://t.c… -

Bergia , l'ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz , è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di Cuneo. L'artista aveva 54 anni e si era ritirato dalla scena musicale ...Lutto nel mondo della musica italiana. ÈBergia, ex batterista dei Marlene Kuntz nonché cofondatore della band rock piemontese.Bergia, come dichiarato da "La Stampa" Il cofondatore ed ex batterista dei Marlene Kuntz, da ...E'Bergia, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock Marlene Kuntz. Il musicista aveva 54 anni ed è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, ...

Marlene Kuntz, morto Luca Bergia: era batterista e fondatore della storica band (aveva 54 anni) ilmessaggero.it

(Corriere del Ticino) Tenerife, Angela Ripoli morta mentre è in vacanza alle Canarie: è stata investita da un'auto Chi era Luca Bergia Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo ...Morto Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz: aveva 54 anni Luca Bergia, ex batterista e fondatore del gruppo rock Marlene Kuntz, è scomparso nelle scorse ore. Il musicista è stato ...