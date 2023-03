E' morto Luca Bergia, fondatore e storico batterista dei Marlene Kuntz (Di giovedì 23 marzo 2023) Luca Bergia , 54 anni, storico batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz , è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 marzo 2023), 54 anni,e tra i fondatori del gruppo rock cuneese, è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato neidal 1989, anno di ...

