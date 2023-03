Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: E intanto Le Pen... Marine comincia a sentire profumo di Eliseo (di S. Ventura) - _TheHalfBlood_ : RT @HuffPostItalia: E intanto Le Pen... Marine comincia a sentire profumo di Eliseo (di S. Ventura) - HuffPostItalia : E intanto Le Pen... Marine comincia a sentire profumo di Eliseo (di S. Ventura) - UgoNihil : @_LucaMG @GalleniW205035 @marattin Si al primo turno avrebbero dovuto votare melanchon e al secondo, purtroppo la l… - Frances20665381 : RT @paola_chiarore: @Frances20665381 Intanto però i pirloni francesi lo hanno rieletto, cosa si aspettavano? Potevano votare la Le Pen -

...ignorare che tanti lo avevano votato solo per fare da barriera all'estrema destra di Marine Le. ...la società civile prova a reagire alla repressione poliziesca vista nelle strade in questi ...Continueremo come se non fosse successo nulla", ha continuato ancora Lele strade bruciano e gli scontri con la polizia si consumano lungo le strade delle città francesi. In particolare ..., (ennesima) notte di proteste e altissima tensione a Parigi dove piccoli gruppi di ... ha dichiarato subito dopo il voto Marine Le, capogruppo Rn (estrema destra) all'Assemblea nazionale ...

E intanto Le Pen... Marine comincia a sentire profumo di Eliseo L'HuffPost

Parliamo naturalmente del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, oggi a capo degli ottantotto parlamentari dell’Assemblea Nazionale, e del suo presidente Jordan Bardella. Oggi soffia sul fuoco ...Il governo francese sopravvive alle mozioni di sfiducia sulla riforma delle pensioni, liberati da Al Qaeda un giornalista e un operatore umanitario in Mali e in Niger, arrestato l’attivista Albert Ho ...