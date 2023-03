E in Ucraina si decide adesso chi ricostruirà (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è una corsa tra Stati europei - con Francia, Germania e Polonia in testa - per aggiudicarsi i futuri interventi nel Paese invaso. Dopo un anno di guerra l’Ucraina è a pezzi, ma già si pensa alla ricostruzione. Le stime dalla Banca mondiale indicano che saranno necessari 500-600 miliardi di dollari. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un trilione di dollari. Il 26 aprile si terrà a Roma una conferenza sulla ricostruzione annunciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Le distruzioni sono immense: 149.300 edifici residenziali rasi al suolo o danneggiati (nella foto, gli effetti del bombardamento sulla città di Bakhmut, nell’est del Paese) comprese 131.400 case private, 17.500 appartamenti e 280 dormitori. Almeno tremila scuole, università o istituzioni educative oltre a centinaia di ospedali sono stati colpiti o coinvolti nei combattimenti. Le stime della ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è una corsa tra Stati europei - con Francia, Germania e Polonia in testa - per aggiudicarsi i futuri interventi nel Paese invaso. Dopo un anno di guerra l’è a pezzi, ma già si pensa alla ricostruzione. Le stime dalla Banca mondiale indicano che saranno necessari 500-600 miliardi di dollari. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un trilione di dollari. Il 26 aprile si terrà a Roma una conferenza sulla ricostruzione annunciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Le distruzioni sono immense: 149.300 edifici residenziali rasi al suolo o danneggiati (nella foto, gli effetti del bombardamento sulla città di Bakhmut, nell’est del Paese) comprese 131.400 case private, 17.500 appartamenti e 280 dormitori. Almeno tremila scuole, università o istituzioni educative oltre a centinaia di ospedali sono stati colpiti o coinvolti nei combattimenti. Le stime della ...

