Dzeko in Nazionale, per l'Inter doppia speranza fisica e mentale! (Di giovedì 23 marzo 2023) Dzeko stasera sarà impegnato con la Bosnia in Nazionale. L'attaccante dell'Inter deve ritrovare il feeling col gol, che in nerazzurro manca da oltre due mesi NON UN MALE ? Eppure questa sosta per le nazionali non è un male per l'Inter… Il KO contro la Juventus, domenica sera, ha chiuso il sipario sul marzo nerazzurro. Bilancio praticamente analogo a quello dei mesi precedenti: ovvero, grande altalena di risultati con alti e bassi a mai finire. l'Inter ha bisogno di recuperare forze mentali e fisiche. Questo vale soprattutto per gli attaccanti, a secco di reti nelle ultime giornate. Tra questi Edin Dzeko, che non trova il gol addirittura dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana e dal 4 gennaio in campionato. La sosta e il ritrovo con la propria Bosnia potrebbe far bene al Cigno di ...

