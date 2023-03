Dzeko escluso da Bosnia-Islanda! Buona notizia per l’Inter: le formazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Buona notizia per l’Inter: Dzeko risparmiato per Bosnia-Islanda, partita del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei che inizierà alle 20.45. Il centravanti, punto di riferimento della nazionale di Hadzibegic, partirà dalla panchina stasera a Zenica: ecco le formazioni ufficiali. Bosnia-ISLANDA – LE formazioni UFFICIALI Bosnia (3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Prevljak, Demirovic.In panchina: Vasilj, Piric, Hadzikadunic, Duljevic, Gojak, Dzeko, Cimirot, Prcic, Bilbija, Kodro, Kovacevic, Mesanovic.Commissario tecnico: Faruk Hadzibegic Islanda (4-4-2): Runarsson; Palsson, H. Magnusson, Grétarsson, Olafsson; Sigurdsson, Traustason, Haraldsson, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023)perrisparmiato per-Islanda, partita del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei che inizierà alle 20.45. Il centravanti, punto di riferimento della nazionale di Hadzibegic, partirà dalla panchina stasera a Zenica: ecco leufficiali.-ISLANDA – LEUFFICIALI(3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Prevljak, Demirovic.In panchina: Vasilj, Piric, Hadzikadunic, Duljevic, Gojak,, Cimirot, Prcic, Bilbija, Kodro, Kovacevic, Mesanovic.Commissario tecnico: Faruk Hadzibegic Islanda (4-4-2): Runarsson; Palsson, H. Magnusson, Grétarsson, Olafsson; Sigurdsson, Traustason, Haraldsson, ...

