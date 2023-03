Dynamite 22 03 2023 The Invisible Hand

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella Cable Dahmer Arena di Kansas City, in programma c’è l’attesissimo ‘International Dream Match’ tra Kenny Omega ed El Hijo del Vikingo. Da menzionare anche il match con in palio i titoli di coppia tra i Gunns ed i Top Flight, inoltre oggi scopriremo l’avversario di Adam Cole in vista del suo match di ritorno. L’episodio si è aperto in un modo inaspettato: gli Young Bucks sono stati trasportati in ospedale a causa dell’assalto subito dal Blackpool Combat Club. Adam Page sale sull’ambulanza per stare vicino ai fratelli Jackson, Kenny Omega vorrebbe fare lo stesso ma viene fermato da Don Callis. L’Ivisiblericorda al Cleaner che stasera sarà impegnato in un match molto importante e per questo non può ...