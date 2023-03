Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sposano, storia di un amore iniziato senza fretta (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo quanto riferito da una fonte a Entertainment Tonight, sul dito di lei ci sarebbe già l’anello. Tutti i dettagli Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo quanto riferito da una fonte a Entertainment Tonight, sul dito di lei ci sarebbe già l’anello. Tutti i dettagli

Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sposano. Sono obiettivamente una delle coppie più belle del mondo e presto faranno il grande passo. Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sposano! L'attore diventato famoso insieme al fratello gemello Cole Sprouse (star di Riverdale) grazie alla serie Zack e Cody al Grand Hotel e la supermodella Barbara Palvin convoleranno a nozze. Entertainment Tonight ha rivelato che la coppia sarebbe in procinto di giurarsi amore eterno. Dopo cinque anni di relazione, l'ex star Disney e la modella sono ufficialmente fidanzati.