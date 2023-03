Durante i prossimi 30 giorni i musulmani si astengono dal mangiare e dal bere, ma anche dal sesso e dal fumo, a partire dalle prime luci dell’alba fino al tramonto. È un mese di purificazione e astinenza sia fisica che morale. 7 cose da sapere sul mese sacro dell'Islam (Di giovedì 23 marzo 2023) Ramadan Kariim! È cominciato ieri notte il mese sacro per i musulmani: due miliardi di persone nel mondo (il 23 per cento della popolazione mondiale). Lo ha stabilito la Corte suprema dell’Arabia Saudita, così come il comitato per l’avvistamento della luna degli Emirati Arabi Uniti e la Casa delle Fatwa della Libia: l’inizio è stato ritardato di un giorno rispetto a quanto previsto per il mancato avvistamento della prima falce della luna crescente. Poco male, ora ci siamo. 1. Ramadan al via per 2 miliardi di musulmani nel mondo Il Ramadam è il quarto dei cinque pilastri su cui si fonda la religione di Maometto e commemora la discesa della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Ramadan Kariim! È cominciato ieri notte ilper i: due miliardi di persone nel mondo (il 23 per centoa popolazione mondiale). Lo ha stabilito la Corte suprema’Arabia Saudita, così come il comitato per l’avvistamentoa luna degli Emirati Arabi Uniti e la Casae Fatwaa Libia: l’inizio è stato ritardato di un giorno rispetto a quanto previsto per il mancato avvistamentoa prima falcea luna crescente. Poco male, ora ci siamo. 1. Ramadan al via per 2 miliardi dinel mondo Il Ramadam è il quarto dei cinque pilastri su cui si fonda la religione di Maometto e commemora la discesaa ...

