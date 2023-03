Dungeons & Dragons L’onore dei ladri: qual è l’età consigliata per i bambini (Di giovedì 23 marzo 2023) Se avete in programma di vedere Dungeons & Dragons L’onore dei ladri con i vostri figli e vi state chiedendo qual è l’età consigliata per i bambini per vedere il film, state tranquilli. Dagli otto anni in su, circa, è l’ideale, anche perché introduce i più giovani al genere fantasy. C’è molta azione, nessuna scena sanguinosa. Nei ruggenti anni Ottanta Dungeons & Dragons, il mitico gioco di ruolo che dal 1974 si è imposto come uno dei fenomeni ludici più popolari e iconici di sempre, venne demonizzato, accusato di satanismo, razzismo e incitazione alla violenza. Dopo il terrificante film del 2000 con Jeremy Irons, il franchise torna finalmente in grande spolvero con il reboot ... Leggi su cultweb (Di giovedì 23 marzo 2023) Se avete in programma di vederedeicon i vostri figli e vi state chiedendoper iper vedere il film, state tranquilli. Dagli otto anni in su, circa, è l’ideale, anche perché introduce i più giovani al genere fantasy. C’è molta azione, nessuna scena sanguinosa. Nei ruggenti anni Ottanta, il mitico gioco di ruolo che dal 1974 si è imposto come uno dei fenomeni ludici più popolari e iconici di sempre, venne demonizzato, accusato di satanismo, razzismo e incitazione alla violenza. Dopo il terrificante film del 2000 con Jeremy Irons, il franchise torna finalmente in grande spolvero con il reboot ...

