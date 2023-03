Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri: le iniziative al cinema (Di giovedì 23 marzo 2023) Dal 22 marzo acquistando il biglietto online per le proiezioni del film in programma nel Circuito UCI dal 29 marzo al 2 aprile, gli spettatori riceveranno in regalo l’esclusivo poster del film MILANO – Nell’attesa dell’arrivo in sala il 29 marzo dell’attesissimo Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, il Circuito UCI cinemas dedica agli appassionati del fantasy e delle storie epiche due speciali omaggi. Acquistando online a partire dal 22 marzo un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 29 marzo al 2 aprile tutti gli spettatori avranno in omaggio l’esclusivo poster del film. Inoltre, nelle stesse date, acquistando online o presso le biglietterie di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio un biglietto per assistere alle proiezioni IMAX i fan del gioco di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023) Dal 22 marzo acquistando il biglietto online per le proiezioni del film in programma nel Circuito UCI dal 29 marzo al 2 aprile, gli spettatori riceveranno in regalo l’esclusivo poster del film MILANO – Nell’attesa dell’arrivo in sala il 29 marzo dell’attesissimodei, il Circuito UCIs dedica agli appassionati del fantasy e delle storie epiche due speciali omaggi. Acquistando online a partire dal 22 marzo un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 29 marzo al 2 aprile tutti gli spettatori avranno in omaggio l’esclusivo poster del film. Inoltre, nelle stesse date, acquistando online o presso le biglietterie di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio un biglietto per assistere alle proiezioni IMAX i fan del gioco di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri: le iniziative al cinema - Nextplayer_it : Dungeons & Dragons, il 2023 vede arrivare in tutta Europa altri tre manuali localizzati! - Nerdmovieprod : Dungeons & Dragons, il 2023 vede arrivare in tutta Europa altri tre manuali #D&D #Dungeons&Dragons - lnclt_dulac : @banandays io volevo recuperarne quest'anno per tipo allungare la lista, al momento posso consigliare randall e tar… - JorgeSantelice9 : RT @OfficialUSS1919: Ogni squadra ha bisogno di Forza, Coraggio...e un Orsogufo! Sono aperte da oggi le prevendite per Dungeons & Dragons:… -