Due ragazzi gay uccisi perché si amavano. «Sparire è il regalo più bello che ci puoi fare», dice la madre di Gianni (Di giovedì 23 marzo 2023) Era da una decina di anni che Beppe Fiorello sognava di portare al cinema la storia vera di Giorgio e Antonio, i due adolescenti di Giarre (provincia di Catania) che furono uccisi nel 1980 a perché si amavano. E finalmente, ecco al cinema da oggi Stranizza d'amuri, primo film da regista dell'attore siciliano (che lo ha dedicato alla loro memoria).

