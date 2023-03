Due francobolli per celebrare il centenario: il regalo di Poste all’Aeronautica Militare (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – Poste Italiane comunica che oggi 23 marzo 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy otto francobolli celebrativi dell’Aeronautica Militare, nel 100° anniversario della costituzione, di cui uno congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta,relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Le vignette dei sei francobolli, disposti su due righe, riproducono l’immagine di alcuni velivoli che, nel corso dei 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare, ne hanno segnato il percorso evolutivo consentendo al nostro Paese di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma –Italiane comunica che oggi 23 marzo 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ottocelebrativi dell’Aeronautica, nel 100° anniversario della costituzione, di cui uno congiunto con la Città del Vaticano e il SovranoOrdine di Malta,relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. Isono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Le vignette dei sei, disposti su due righe, riproducono l’immagine di alcuni velivoli che, nel corso dei 100 anni di storia dell’Aeronautica, ne hanno segnato il percorso evolutivo consentendo al nostro Paese di ...

