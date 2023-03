Dove si infrange il sogno delle Big Tech (di G. Gambino) (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avvento sempre più prepotente dell’intelligenza artificiale, e il dibattito intorno a essa, ha reso improvvisamente più vulnerabili i colossi del web, che avvertono oggi la minaccia di una sempre minore influenza dopo quindici anni di strapotere assoluto e di dominio incontrastato. Scricchiola la Silicon Valley, per la prima volta dopo un periodo ininterrotto di crescita costante a doppia cifra, e vengono messi in dubbio da parte dei vertici delle Big Tech l‘identità e il futuro delle stesse. Decine di migliaia di lavoratori sono stati lasciati a casa nelle ultime settimane, da Google a Meta, passando per Amazon; e molti altri ancora verranno presto accompagnati alla porta. Durante la pandemia, con miliardi di persone chiuse in casa improvvisamente private di relazioni sociali, le Over-the-top hanno avuto una sorta di ulteriore, ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avvento sempre più prepotente dell’intelligenza artificiale, e il dibattito intorno a essa, ha reso improvvisamente più vulnerabili i colossi del web, che avvertono oggi la minaccia di una sempre minore influenza dopo quindici anni di strapotere assoluto e di dominio incontrastato. Scricchiola la Silicon Valley, per la prima volta dopo un periodo ininterrotto di crescita costante a doppia cifra, e vengono messi in dubbio da parte dei verticiBigl‘identità e il futurostesse. Decine di migliaia di lavoratori sono stati lasciati a casa nelle ultime settimane, da Google a Meta, passando per Amazon; e molti altri ancora verranno presto accompagnati alla porta. Durante la pandemia, con miliardi di persone chiuse in casa improvvisamente private di relazioni sociali, le Over-the-top hanno avuto una sorta di ulteriore, ...

