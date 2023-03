Dov’è l’impegno per l’ambiente della Premier? I club hanno usato 81 volte l’aereo per brevi tragitti (Bbs) (Di giovedì 23 marzo 2023) In una recente ricerca della Bbc sono emersi ben 81 voli nazionali individuali di breve durata effettuati da squadre della Premier League in questa stagione. L’unico indizio, afferma l’emittente britannica, lo si ritrova dalle foto sui social media postate dai calciatori o dalle squadre. Uno studio su 100 partite giocate nel Regno Unito che coinvolgono squadre della Premier League tra il 19 gennaio e il 19 marzo 2023 ha fornito la prima visione del volume dei viaggi, alcuni dalla durata di appena 27 minuti, mentre quello più lungo di poco supera un’ora. A dare ancora più scandalo sono i cosiddetti voli di ‘posizionamento’ che sono nient’altro che voli dove a bordo non c’è nessuno ma servono per andare a prendere la persona che richiede il servizio. La Premier League non impone i piani ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) In una recente ricercaBbc sono emersi ben 81 voli nazionali individuali di breve durata effettuati da squadreLeague in questa stagione. L’unico indizio, afferma l’emittente britannica, lo si ritrova dalle foto sui social media postate dai calciatori o dalle squadre. Uno studio su 100 partite giocate nel Regno Unito che coinvolgono squadreLeague tra il 19 gennaio e il 19 marzo 2023 ha fornito la prima visione del volume dei viaggi, alcuni dalla durata di appena 27 minuti, mentre quello più lungo di poco supera un’ora. A dare ancora più scandalo sono i cosiddetti voli di ‘posizionamento’ che sono nient’altro che voli dove a bordo non c’è nessuno ma servono per andare a prendere la persona che richiede il servizio. LaLeague non impone i piani ...

