Dopo la scuola avevano danneggiato l’autobus che li riportava a casa: denunciati 2 studenti di 16 anni (Di giovedì 23 marzo 2023) A Reggio Emilia due studenti di 16 anni hanno danneggiato l'autobus che li riportava a casa Dopo la scuola. Dopo alcuni mesi sono stati identificati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) A Reggio Emilia duedi 16hannol'autobus che lilaalcuni mesi sono stati identificati. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : In Italia ci sono 24 bambini che vivono in carcere con le madri. La fotografa Anna Catalano: «Visita dopo visita, i… - CarloCalenda : La risposta di @GiorgiaMeloni a @marattin sul MES ha mostrato la sua totale impreparazione. Ma quello che dopo cinq… - marcoconterio : ?? ??? Il #Milan, dopo averlo fatto a Torino nella gara d'andata, seguirà stasera #FriburgoJuve con il mirino puntato… - MarcoFattorini : RT @MarcoFattorini: In Italia ci sono 24 bambini che vivono in carcere con le madri. La fotografa Anna Catalano: «Visita dopo visita, i bim… - sanchoripamonti : RT @MarcoFattorini: In Italia ci sono 24 bambini che vivono in carcere con le madri. La fotografa Anna Catalano: «Visita dopo visita, i bim… -