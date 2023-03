Donzelli ridicolizza Bonelli | “Autodenunciati per i sassi presi” La replica | li rimetto a posto video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sul portavoce di Europa Verde Angelo, che intervenendo in aula ieri sul tema della siccità aveva mostrato dueraccolti dal letto del fiume Adige a secco, da ieri piovono ironie e commenti salaci. Dopo lafulminante di Giorgia Meloni: «Mi ha preso per Mosè?», ieri in aula Giovanniha evidenziato un clamoroso autogol del deputato di Avs. «Ultimamente il collegafa spesso la spola con la procura per esposti – ha esordito il deputato di FdI – Se le capita e se le va, con tutto il rispetto che posso avere per il collega, potrebbe fare un autoes, e denunciare che probabilmente non ha chiesto l’autorizzazione al prefetto, come prevede l’articolo 97 della lettera 11 del decreto 523 per prendere ida ...