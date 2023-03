Don’t cry for me Olgettina, il musical londinese dedicato a Berlusconi pronto al debutto: «Un’Evita sotto effetto di acidi» – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) «Sono il Gesù Cristo della politica», comincia così il musical Berlusconi in scena dal prossimo 29 marzo al Southwark Playhouse Elephant di Londra, ideato dai produttori delle famosissime serie tv Fleabag e Baby Reindeer. «È ora di mettere le cose in chiaro. Diamo il benvenuto sul palco all’ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e Primo Ministro italiano… il tanto maltrattato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio Berlusconi!». Il teatro londinese pubblicizza lo spettacolo condividendo alcune delle battute del musical al suo debutto tra pochi giorni. Poi la descrizione del «Silvìta»: «Il racconto di un’ Evìta sotto effetto di acidi, un’esposizione esilarante, cattiva e rumorosa dell’originale magnate dei media e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «Sono il Gesù Cristo della politica», comincia così ilin scena dal prossimo 29 marzo al Southwark Playhouse Elephant di Londra, ideato dai produttori delle famosissime serie tv Fleabag e Baby Reindeer. «È ora di mettere le cose in chiaro. Diamo il benvenuto sul palco all’ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e Primo Ministro italiano… il tanto maltrattato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio!». Il teatropubblicizza lo spettacolo condividendo alcune delle battute delal suotra pochi giorni. Poi la descrizione del «Silvìta»: «Il racconto di un’ Evìtadi, un’esposizione esilarante, cattiva e rumorosa dell’originale magnate dei media e ...

