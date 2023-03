Donnarumma sotto attacco per una papera clamorosa: è bufera in Francia (Di giovedì 23 marzo 2023) Gigi Donnarumma resta nel mirino della critica. Le ultime prestazioni del portiere azzurro con la maglia del Paris Saint Germain, non sono piaciute a Fabien Barthez . L'ex portiere, campione del Mondo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) Gigiresta nel mirino della critica. Le ultime prestazioni del portiere azzurro con la maglia del Paris Saint Germain, non sono piaciute a Fabien Barthez . L'ex portiere, campione del Mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Donnarumma sotto attacco per una papera clamorosa: è bufera in Francia: Il portiere italiano criticato dopo le rec… - awkangie : @eddiebravo00 ma no dai ha il suo fascino, donnarumma fa proprio ribrezzo sotto ogni punto di vista - LuigiQuaranta : @Laudantes Vicario. Giovane e stipendio basso Potrebbe fare il secondo di Perin un po' come ha fatto Onana con Hand… -