Donald Trump | cosa ci insegnano i deepfake sul suo arresto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - putino : I problemi legali di Donald Trump si accumulano: un nuovo rapporto della CNN indica che l'ex presidente potrebbe es… - putino : Donald J. Trump molto probabilmente sta per essere incriminato a Manhattan settimana prossima. ??… - freedomsempre68 : ??Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg è accusato di aver nascosto quasi 600 pagine di 'prove a disc… - edoludo : RT @ENAPAY_2: “Il reato di cui è accusato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che oggi potrebbe costargli l’arresto, è “fabb… -

Rinviato il gran giurì di Manhattan che deve decidere sull'incriminazione diper aver pagato il silenzio di Stormy Daniels la pornoattrice con cui ha avuto una relazione nel 2006....Così Joe Biden nella campagna presidenziale del 2020 mentre attaccava la politica dell'allora presidentela cui amministrazione incarcerava i migranti separandoli dai loro figli. In ...Identità di genere o realtà biologica L'ex portavoce dialla Casa Bianca, Sarah Sanders , prima governatrice donna dell'Arkansas, ha firmato una legge che vieta ai transessuali l'uso dei bagni pubblici nelle scuole a seconda dell'identità di ...

Usa, Nyt: gran giurì non si riunisce, slitta decisione su Trump Sky Tg24

L'ex presidente vuole sfilare per New York in manette e lanciare un segnale, diventerebbe "un martire". Vuole presentarsi spontaneamente in questura Usa, Trump: sfilare in manette a New York per ...Usa, slitta gran giurì sul caso Trump Il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump sul pagamento in nero del- la pornostar Stormy Daniels per compra- re il silenzio sulla loro relazione, non si ...