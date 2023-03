Domenica ecologica Roma 26 marzo 2023 | torna il blocco del traffico nella nuova fascia verde MAPPA

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 marzo 2023), arriva l’ultimaecologia.26sarà l’ultimo appuntamento in programma, almeno per il momento, con lo stop alla circolazione privataCapitale all’interno del perimetro della. Come previsto, dunque, dalle normative nazionali e regionali, le giornate dialsono indispensabili per diminuire i livelli di inquinamento e preservare il nostro ambiente, soprattutto in quelle città, come la Capitale, ad alta concentrazione di automobilisti. Vediamo insieme qualche dettaglio. “Troppi rifiuti”,‘bocciata’ dai turisti: l’indagine dell’Acos...